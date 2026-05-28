The last time the Holtville softball team won a game at the AHSAA State Tournament was back in 2012. To put that into perspective, coach Reese Claybrook was just a few years removed from high school, while this group of seniors were just around three to four years old.
But now 14 years later, the Bulldogs ended that streak with a 3-0 win over Boaz to kick off their time at the State Tournament.
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