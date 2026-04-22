As I’m sure we’ve all heard, “When you look good, you play good.”

It’s constant throughout the sports universe. Do not get me wrong, there is such a thing as too much. Like looking at the college football sphere and the short shorts some of the players don, where their kneepads are practically thigh pads. Or even some other instances of wonky armsleeves, and absurd amounts of arm and wrist bands — sometimes just a tad bit over done.

Samuel Higgs is the sports editor for The Alexander City Outlook and Dadeville Record. 