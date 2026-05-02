The Auburn baseball team won their fourth straight series over the weekend at Plainsman Park against Oklahoma, cementing themselves as one of the best teams in the country.
They now have a record of 30-13 overall and 12-9 in the SEC. The most impressive aspect is that it’s been done against the nation’s third most difficult schedule. The Tigers travel to College Station to take on Texas A&M beginning on Friday. The No. 7 Aggies are 33-8 overall and 14-6 in the SEC. It should be a great series.
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