The sports world is a hushposh of things all coexisting at once, and it did not help when the Olympics were going on. Now, I’ve been knee deep in my own job with the start of the spring sports to really give a gander at what is going on elsewhere. However, there are still things going on that I feel the need to talk about.  

I’ve glanced in the direction of college hoops this season, having a couple of games playing in the background when I can. However, nothing like it had been when I was a basketball beat writer in college.

Samuel Higgs is the sports editor for The Alexander City Outlook & Dadeville Record

Recommended for you