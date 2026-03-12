20260311 Cunningham 4.jpg
Buy Now

Cliff Williams / TPI Jerry Cunningham has spent much of his life either teaching Tallassee to sing or helping it grow.

Jerry Cunningham isn’t a native of Tallassee but he got here as soon as he could. First he had stops in Florida and New York. Now his name has been etched in almost everything he has touched since landing in Tallassee a few decades ago.

Almost immediately as a student at Tallassee High School he was instrumental in starting the FFA quartet that now has a half century of history winning state competitions and performing at FFA National competitions. 

Tags

Recommended for you