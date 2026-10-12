As Dadeville grows, its chamber is making the effort to keep up with the momentum. 

100726 Kiwanis Thornell.jpg
Buy Now

Sarah Chase / TPI Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce CEO Bridget Thornell updates Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club members about what the chamber has been working on and accomplishing since Thornell entered her role, which includes luncheons, educational seminars and ribbon cuttings.

Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce CEO Bridget Thornell was the guest speaker at the Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club meeting. Thornell pointed out a few celebratory points for the chamber, including 34 new members so far this year and most member renewals it has seen in recent years. 