Progressing the city and building on its strengths continues to be a priority as Dadeville’s mayor approaches one year in office. 

As a guest speaker at the Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club meeting, Dadeville Mayor Chuck Ledbetter outlined his vision for the city, its progress and its plans for the future. Ledbetter said the city’s economy has morphed from a textile industry to a tourist industry – a change he wants to take advantage of for the city.

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Sarah Chase / TPI Dadeville Mayor Chuch Ledbetter speaks to Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club members about continuing his vision for the city and the accomplishments of him and the city council so far as he nears one year in office.