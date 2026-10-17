Rehabilitation and wellness is getting a lot easier to access for Reeltown residents and others close to the area.

Corrective Bodyworks Rehabilitation & Wellness opened its doors on Thursday, offering the opportunity to provide care without a long drive for those who might have to make it. Owner Jeff Cotten takes on many titles including physical therapist assistant, athletic trainer and massage therapist. Knowledge in those fields did not come without his 30 years of experience in a wide variety of settings, but predominantly in outpatient orthopedics. His team member Cameron Elliot has more than 25 years of experience in helping patients restore mobility, reduce pain and recover from injuries and surgery. Cotten said Elliot is an integral part of the work they do at the clinic. 

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Sarah Chase / TPI Corrective Bodyworks Rehabilitiation and Wellness team Jeff Cotten and Cameron Elliot opened on Thursday, Oct. 8 and are currently accepting new patients.