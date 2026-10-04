A Reeltown High School sophomore was selected to take on the opportunity to build her leadership skills, but leading is nothing new to her. 

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Submitted / TPI Reeltown High School sophomore Josey Barham is representing her school at the Alabama HOBY Youth Leadership conference in May after being nominated by RHS teachers and administrators. Barham is the Beta Club secretary and also conducts the morning annoucements at the start of each school day.

RHS sophomore Josey Barham was nominated to represent her school at the Alabama Hugh O'Brian Youth Leadership conference in May. The conference brings together students nominated by their school administrators and teachers or through community nominations. Barham was nominated by RHS, and it was possibly due to the initiative she takes on already. 