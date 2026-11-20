When all the other Dadeville Tigers were making their way off the football field for the final time Friday night, two remained.
Coach Chad McKelvey and quarterback Davis McKelvey.
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