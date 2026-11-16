There is much more that meets the eye when looking at the Tallapoosa County Agribusiness Center.

Tallapoosa County Ag Center director Robert Reams visited the Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club to discuss the center’s recent success and its multi-use functionality. The center held its ribbon cutting in April then held its first event in May. It is approaching 30 events this year and Reams said next year there are probably 15 to 20 lined up.

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Sarah Chase / TPI Tallapoosa County Agribusiness Center director Robert Reams explains how the Ag Center has multiple uses that extend outside of agriculture to Lake Martin-Dadeville Kiwanis Club members.