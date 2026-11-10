Sometimes it takes a team to get things done. 

Reeltown High School has a fresh seating area at the entrance of its school thanks to its Parent Teacher Organization, agriculture students and community members. Students heading to the Edward Bell Career Technical Center or in the car-rider will not have to stand or sit on the concrete as they wait. 

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Submitted / TPI Reeltown High School agriculture students work together to build the benches that now sit outside the entrance of the school.