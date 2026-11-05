Reeltown may be 10-0, but if you’re to ask coach Matt Johnson where they stand, he’d emphatically tell you the Rebels’ record is at 0-0 this week.

The Rebels have literally and figuratively run amok throughout the regular season, ultimately riding into the postseason with an undefeated record thus far. The last time Reeltown went undefeated in the regular season was back in 2023, when the Rebels ultimately reached the state championship game against Fyffe.

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Samuel Higgs / TPI Reeltown's JaMarkius Smith (1) and the Rebels gear up for a first round matchup against J.U. Blacksher. The last time the Rebels faced off the Bulldogs was back in 2019.
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Samuel Higgs / TPI Reeltown's Alijah Woods (16) and the Rebels have scored 50 or more in their last four games, with Woods scoring 21 touchdowns.