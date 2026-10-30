The Southern Prep Rangers capped their regular season Friday night dropping a 35-14 decision to Georgia’s Heritage Academy. 

“These kids played their hearts out tonight,” Rangers coach JR Rodriguez said. “When you play across the water, Georgia and Alabama, they’ve got tough football and we’ve got tough football. We had a lot of injuries. We’ve got a quarterback that’s in the hospital right now. When you have all of that you’ve got to start looking at the bench and you’ve got to have guys that have that resiliency.” 

Southern Prep Football

Cliff Williams / TPI Southern Prep’s Finlay Niven, (77) brings down a Heritage runner.