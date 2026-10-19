A local author is pursuing a dream that she has held onto since childhood.

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Submitted / TPI "The First" is a psychological thriller written by local author Tracie Blackmon. It is the first in Blackmon's Four Mile Hollow trilogy.

Tracie Blackmon recently published her first psychological thriller novel in late September — a novel she had been working on for 15 years. “The First” is actually the first installment of her Four Mile Hollow trilogy. Since its release, perhaps the best reviews she has gotten on it are the ones that describe it as terrifying. Blackmon said she has always been fascinated by darker psychological concepts and mysteries. 

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Submitted / TPI Tracie Blackmon is the author of a memior entitled “Her Name Was Judy: A Memoir of Suicide Loss, Small-Town Silence, and Saying Their Names.” Her newest release is a psychological thriller entitled "The First."