It was a slugfest Wednesday night, and both coaches on either side would echo that sentiment. 

After opening the Class 2A Area 8 Tournament with a sweep of their opposition, the Dadeville volleyball team earned a 3-0 win over Central Coosa while Reeltown earned a 3-0 sweep over Thorsby. The Rebels and Tigers met for the third iteration of the Battle of Highway 49, this time for all the marbles. 

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