There were several times Dadeville’s football team could point to where it shot itself in the foot with a bad snap, but there was none more obvious than the first point-after attempt.

Dadeville had a chance to tie it up with Lanett on Thursday night with an extra point kick, but the Tigers couldn’t get the kick off due to a low snap. They nearly converted the broken two-point conversion but couldn’t quite get in the end zone and played behind the eight-ball from there on out.

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Lizi Arbogast / TPI Dadeville's Davis McKelvey (3) looks for running room against a host of Lanett.

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