The new Southside Middle School principal is fresh in the title but not in what it takes to do the job. 

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Submitted / TPI Southside Middle School named Clint Browning as its newest prinicipal. Browning officially began his new role on Sept. 28 and is keeping his first 30 days focused on listening, learning and providing for the needs of the SMS students, faculty and staff.

Southside Middle School principal Clint Browning previously worked as a math teacher at the school while taking on other duties such as state building testing coordinator, drug testing coordinator for the district and assistant transportation coordinator. After more than six years at SMS, he then transitioned to Tallassee Elementary School as the assistant principal in December 2025. He said SMS has always been a special place to him.