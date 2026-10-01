DPD and TCSO police reports Sept. 24-29 TPI Staff TPI Staff Author email Oct 1, 2026 8 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m$6AE] aek^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? }@CE9 qC@25?2I $EC66E H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] adk^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_ H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? AC:G2E6 AC@A6CEJ H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ack^DEC@?8mk^AmkAm• %2>>J $:>AD@?[ dc[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2[ AF3=:4 :?E@I:42E:@? 2?5 E96 >2?F724EFC6[ FD6 @C D2=6 @7 DJ?E96E:4 FC:?6]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ack^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_ H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 92C2DD>6?E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? $96A2C5 $EC66E]k^AmkAmpCC6DED H6C6 H:E9@FE :?4:56?E]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ahk^DEC@?8mk^AmkAm• |2C4FD #F5@=A9[ @7 w2J?6G:==6[ H2D 2CC6DE65 @? @FEDE2?5:?8 8C2?5 ;FCJ :?5:4E>6?ED 7@C EH@ 4@F?ED @7 D64@?5\568C66 3FC8=2CJ[ 7@FC 4@F?ED @7 E9:C5\568C66 3FC8=2CJ[ D:I 4@F?ED @7 7:CDE\568C66 4C:>:?2= >:D49:67[ E9C66 4@F?ED 7:CDE\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ[ E9:C5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ[ EH@ 4@F?ED @7 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ[ A@DD6DD:@? @7 3FC8=2C’D E@@=D 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAm• pC5C62??2 #:=6J[ @7 %2==2DD66[ H2D 2CC6DE65 @? @FEDE2?5:?8 8C2?5 ;FCJ :?5:4E>6?ED 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] afk^DEC@?8mk^AmkAm• %:>@E9J w2>:=E@?[ @7 u@CE s6A@D:E[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• %HJ=2 +24<6CJ[ @7 v@@5H2E6C[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Dadeville Police Department Tallapoosa County Sheriff's Department Police Report Arrest Driving Under The Influence Burglary Theft TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular DPD and TCSO police reports Sept. 15-22 Tallapoosa County EMA preparing county in more ways than one 5 Months, 92 Hours: Tallapoosa County investigator completes intensive academy Homecoming ends in victory for Rangers Dadeville offense stalls in second half, falls to Winterboro Local Weather Currently in Alexander City 77° Clear88° / 64° 8 PM 76° 9 PM 74° 10 PM 74° 11 PM 74° 12 AM 73° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.