The Ranger faithful had a reason to smile Friday night as Southern Prep defeated Crenshaw Christian 39-10 on homecoming. 

“Our boys played tough. They played Ranger football,” Southern Prep coach JR Rodriguez said. “That’s something we’ve been working on all summer. We wanted them to play tough, violent and competitive, but disciplined.”

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Griffin Pritchard / For TPI Southern Prep's Jaydon Allotey-Babington (4) looks for running room against Crenshaw Christian on Friday night.