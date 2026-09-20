The Dadeville Public Library took a chance on a new opportunity and it paid off for many.

Since late June, the Dadeville Public Library has offered free community yoga classes each month and concluded the classes on Saturday. Dadeville Public Library library director Brooke Smith said the library staff had been thinking about offering yoga classes for a while, but the idea required licensed instructors willing to teach. The library ended up acquiring Crystal Farmer and Emilie Maynor to teach the classes. 

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Submitted / TPI The Dadeville Public Library hosts its free community yoga classes in the library's basement bookshop. The classes are led by lisenced yoga instructors Crystal Farmer and Emilie Maynor.