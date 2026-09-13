The City of Dadeville’s nutrition department supervisor Karen White brought her concerns to the council regarding recreation center rentals during Tuesday night’s council meeting. 

White said in her eight years, she has battled items either being allegedly stolen or broken during recreation center rentals. She said four heavy-duty pans the food is brought in have been stolen in her time leading the nutrition department and as a result money was withheld because the pans belonged to the kitchen in Montgomery. 