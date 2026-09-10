Some connections come with opportunities. 

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Kenneth Boone / TPI The Dadeville Perming Arts Center ukulele group members provide music for Dadeville's America 250 celebration in July. Ukulele classes will now be offered at DPAC starting on Sept. 13 until Nov. 29 after DPAC president Kim Walls, left, met instructor Chuck Hart in person after he reached out via email about the ukulele group.

For the next two months, the Dadeville Performing Arts Center is hosting ukulele classes starting on Sept. 13 and ending on Nov. 29 on Sundays from 2 p.m. to 3 p.m. DPAC president Kim Walls said the need for adult ukulele classes in the community was vibrant. She and experienced ukulele player Chuck Hart connected in July during the city’s Fourth of July celebration at Patriot Park. Once the two met, plans for a new adventure at DPAC began. 