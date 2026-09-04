Dadeville’s defense was just about as sound as you can get on Friday night.
In fact, the Tigers did not allow an offensive touchdown all night, racking up tackle for a loss after tackle for a loss, and it all resulted in a 34-6 victory over Randolph County in Class 2A Region 4.
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