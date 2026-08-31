The benefits of Auburn University’s Career Connections program extended to two Reeltown High School seniors. 

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Submitted / TPI Reeltown High School seniors Brayden Bryant, left, and Kyle Rush spent their summer gaining experience in skilled trades by participatin in Auburn Univerisity's Career Connections program. The program lasted two months and gave the students a better understanding of life after graduation.

Kyle Rush and Brayden Bryant spent their summer participating in the facilities management department of the program. Rush worked in maintenance zone I, which included HVAC maintenance, while Bryant worked in preventive maintenance. Auburn University’s website states the program is intended to give high school students 16 and older the opportunity to get paid while gaining experience in Alabama’s skilled trades. Rush and Bryant learned how to do the job, but they also built connections with the individuals they worked with. 