Lake Martin Community Hospital’s deliverance of excellent patient care is not going unnoticed. 

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Submitted / TPI Lake Martin Community Hospital is dedicated to develivering high quality patient care, an attribute that earned the hospital a five-star rating for patient experience.

The hospital was once again recognized by Becker’s Hospital Review earning five stars for patient experience, however this time they were only one of five hospitals in the state to earn the highest rating given for patient experience. 