Dadeville has made the football postseason the past six seasons in a row.

But the last few years, the Tigers have done so by the skin of their teeth.

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Lizi Arbogast / TPI Dadeville's Brennon Holley (9) and George Patterson (15) celebrate a touchdown on Friday night.
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Lizi Arbogast / TPI Dadeville's Dekarie Daniels (23) tracks down the B.B. Comer quarterback on Friday night.

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