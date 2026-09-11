Dadeville has made the football postseason the past six seasons in a row.
But the last few years, the Tigers have done so by the skin of their teeth.
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