A local nonprofit founded in Georgia is crossing state lines offering the opportunity for healing and connection. 

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Submitted / TPI Angela's Voice founder and executive director Angela Williams is hosting a Time to Heal retreat through the nonprofit at New Water Farms from Nov. 6-8. The Christ-centered retreat is for women survivors of child sexual abuse or exploitation.

Angela’s Voice, a nonprofit dedicated to support and advocacy of child sexual abuse, is hosting a three-day Time to Heal retreat at New Water Farms from Nov. 6-8. Attendance to the retreat is limited to only 24 women, but keeps Christ at the center as workshops, activities and conversations give adult survivors the tools they need for continued healing. Angela’s Voice founder and executive director Angela Williams, who currently resides in Dadeville, said the retreat is purposefully held at New Water Farms as she described it as one of the most beautiful areas at Lake Martin. She said what participants can truly expect is compassionate teaching. 