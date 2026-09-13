DPD and TCSO police reports Aug. 27-Sept. 5 TPI Staff TPI Staff Author email Sep 13, 2026 6 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m$6AE] ck^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? }@CE9 qC@25?2I $EC66E H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 92C2DD>6?E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? }@CE9 qC@25?2I $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] bk^DEC@?8mk^AmkAm• |@?6D92 p52>D@?[ bf[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 4C:>:?2= FD6 @7 5676?D:G6 DAC2J 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ak^DEC@?8mk^AmkAm• %@?J vC:8D3J[ bh[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 @? 2 H2CC2?E 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C E9C@F89 E96 r:EJ @7 s256G:==6]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] `k^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? AC:G2E6 AC@A6CEJ H:E9 D=:89E 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m$6AE] dk^DEC@?8mk^AmkAm• t?C:BF6 tD42=2?E6[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 7:D9:?8 H:E9@FE C6D:56?E =:46?D6 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• z6G:? p52:C[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• y6DD:6 |:??:67:6=5[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAmkDEC@?8mpF8] afk^DEC@?8mk^AmkAm• s2<@E2 v2:E96C[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 32:= ;F>A:?8]k^AmkAm• s2G:5 q@K6>2?[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 2 49:=5 DFAA@CE 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Dadeville Police Department Tallapoosa County Sheriff's Department Arrest Traffic Collision Driving Under The Influence Harassment Fishing Without License TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular Nutrition department battling issues from recreation center rentals Dadeville starting to believe after big win over Comer Time, grind, patience produce beloved local vendors Wildcats survive a barrage from the Rangers Little instrument, big opportunity: DPAC offering ukulele classes Local Weather Currently in Alexander City 74° Clear91° / 69° 11 PM 74° 12 AM 73° 1 AM 72° 2 AM 72° 3 AM 71° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.