DPD and TCSO police reports Sept. 15-22 TPI Staff TPI Staff Author email Sep 27, 2026 12 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m$6AE] a_k^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? AC:G2E6 AC@A6CEJ H:E9 D=:89E 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? AC:G2E6 AC@A6CEJ H:E9 D=:89E 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] `ek^DEC@?8mk^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C D64@?5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? w6CC@? $EC66E]k^AmkAm• %:>@E9J w@==6J[ ef[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C AF3=:4 :?E@I:42E:@? 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? t2DE r2DD $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] `dk^DEC@?8mk^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 92C2DD>6?E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? %9H62EE x?5FDEC:2= q@F=6G2C5]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 92C2DD:?8 4@>>F?:42E:@?D 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? uC66>2? sC:G6]k^AmkAm• s6>2C4FD {@4<92CE[ ah[ H2D 2CC6DE65 7@C F?=2H7F= 3C62<:?8 2?5 6?E6C:?8 @7 2 G69:4=6 2?5 D64@?5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? }@CE9 %2==2DD66 $EC66E]k^AmkAmpCC6DED H6C6 H:E9@FE :?4:56?E]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m$6AE] aak^DEC@?8mk^AmkAm• $E6A96? %2CG:?[ @7 q@2K[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAm• #@36CE r@??6==[ @7 }@E2DF=82[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C AC@32E:@? C6G@42E:@?]k^AmkAm• $F6 !FC46==[ @7 %2==2DD66[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C AC@32E:@? C6G@42E:@?]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] `gk^DEC@?8mk^AmkAm• z@H@? |2CE6= y2C@=6 {:EE=6[ @7 |F=82[ H2D 2CC6DE65 7@C 2 72:=FC6 E@ 2AA62C D6?E6?46 962C:?8]k^AmkAm• |:4926= $92?6 q@?6[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 49:=5 DFAA@CE]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] `ek^DEC@?8mk^AmkAm• r=2JE@? %9@>2D[ @7 }@E2DF=82[ H2D 2CC6DE65 @? EH@ @FEDE2?5:?8 H2CC2?ED 7@C D64@?5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46] k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Dadeville Police Department Tallapoosa County Sheriff's Department Arrest Theft Driving Under The Influence Public Intoxication TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular 5 Months, 92 Hours: Tallapoosa County investigator completes intensive academy DPD and TCSO police reports Sept. 15-22 Girls State starts with hesitancy, ends with sisterhood, growth Tallapoosa County EMA preparing county in more ways than one Dadeville city council approves fiscal year budget Local Weather Currently in Alexander City 55° Clear83° / 54° 4 AM 55° 5 AM 55° 6 AM 55° 7 AM 56° 8 AM 61° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.