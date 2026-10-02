The Ranger Raid is in full effect in Camp Hill, and that goes without mentioning some strong defensive play at the same time.

Now, the Southern Prep football team has picked up its second consecutive win of the season, this time toppling Sparta Academy, 42-0. It was really an all-around solid day for both sides of the ball, according to Rangers coach J.R. Rodriguez.

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Cliff Williams / TPI Southern Prep’s Enrique Burguette (2) and the Rangers get their third win of the season against Sparta Academy. OR Southern Prep’s Enrique Burguette (2) and the Rangers suffer a loss against Sparta Academy.