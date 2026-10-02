The Bulldogs didn’t even have a chance to bark one good time. The No. 2 Reeltown Rebels affixed a lead to their opponents’ collars and proceeded to dog-walk Ranburne up and down the field en route to a 42-0 homecoming victory Friday night at Nix Webster O’Neal Stadium. 

“We had a really good week of practice,” Rebels coach Matt Johnson said. “It’s homecoming week, so a lot is going on and a lot of ways to get distracted. We wanted them to enjoy it, especially the seniors since it's their last one. But we had three really good days of practice. I thought today went as well as it could go with all the festivities. Had a really good homecoming day, and they locked in when they needed to lock in.”

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Griffin Pritchard / For TPI Reeltown receiver Jaiden Gordon (7) runs with the ball after a catch against Ranburne.