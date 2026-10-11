The Tallapoosa County career firefighter of the year gets to serve a city that first served him. 

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Sarah Chase / TPI Dadeville firefighter Dylan McKelvey smiles after accpeting his award for Tallapoosa County Career Firefighter of the Year at the Lake Martin-Dadeville Area Chamber of Commerce First Responders Luncheon.

Dadeville Fire Department firefighter Dylan McKelvey was named the Tallapoosa County career firefighter of the year after being nominated by his fellow firefighters. McKelvey got into the profession while working at Floyd’s Feed and Seed. A couple of spots were open at the fire department, not even a mile walk from where he was at, and he has loved it ever since he started. 