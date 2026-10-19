The night began and ended the same way, with Mary Riddle dishing up some mean serves from behind the line. 

Riddle’s serving, coupled with strong outings in the first and third sets, resulted in a clean 3-0 sweep of the Area 7 runner-up, B.B. Comer, on Monday night for the Dadeville Tigers. But  above all else, it means the Tigers are regional tournament-bound. 

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