The people came in and then the plan took shape. 

First Baptist Church Dadeville has formed a deaf ministry as recent members joined with expertise under their belt. The church’s senior pastor Ben Hayes said ministry member John Jernigan is a former administrator at the Alabama School for the Deaf and Blind. Another member worked with Jernigan and others are fluent in American Sign Language.

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Submitted / TPI The First Baptist Church Dadeville deaf ministry leads church service in American Sign Language. The ministry formed after many members fluent in ASL joined the church.