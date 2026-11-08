The Dadeville Public Library has been working hard for its community. 

The library has received more than $19,500 in donations and grants, according to a press release. The funds have been used to improve its facilities and support educational programs for the community. 

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File / TPI Funds donated to Dadeville Public Library can be used for its summer reading program it hosts each year. This past summer, the library welcomed Short the Squirrel for a summer reading program.