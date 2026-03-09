Finding new ways to educate, the Tallapoosa County Extension Office has launched a new podcast. 

030426SouthernGroundPodcast.jpg
Buy Now

Submitted / TPI Chip East, left, and Shane Harris record an episode in Auburn.

Southern Ground, hosted by county extension director Shane Harris and extension agent Chip East, has indulged in a different way to educate listeners about gardening and farming specifically in the south. 