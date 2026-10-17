It’s a trashy situation in Elmore County and the Elmore County Commission has been hearing about it.
For months residents have been complaining about Elmore County’s authorized trash removal provider Meridian Waste. The complaints have ranged from unserviceable cans, no trash pickup for weeks, trash allowed to escape the can or truck and lack of customer service.
kAm(:E9 2 =24< @7 C6DA@?D6[ C6D:56?ED 92G6 EFC?65 E@ 42==:?8 4@>>:DD:@?6CD 2?5 E96J 92G6 366? 92?5=:?8 E96 :DDF6D A6CD@?2==J 2E E:>6D]k^Am
kAm“x 92G6 24EF2==J E2<6? >J 42? E@ D@>6@?6 6=D6’D 9@FD6 E@ E2<6 42C6 @7 E96 :DDF6[” 4@>>:DD:@?6C qC25 s2G:D D2:5 :? |@?52J’D 4@>>:DD:@? >66E:?8]k^Am
kAms2G:D 2?5 @E96C 4@>>:DD:@?6CD 92G6 366? C646:G:?8 42==D 7C@> C6D:56?ED H96? 4FDE@>6C D6CG:46 2E |6C:5:2? 72:=D E@ 255C6DD E96 :DDF6]k^Am
kAm“x A6CD@?2==J H6?E E9C66 H66<D H:E9@FE 2 EC2D9 42?[” s62EDG:==6 C6D:56?E s@??2 !:=8C2> E@=5 E96 4@>>:DD:@?] “|J EC2D9 42? 42>6 FA >:DD:?8 @? yF?6 ``E9 @7 E9:D J62C[ E96 D2>6 52J >J EC2D9 :D A:4<65 FA] x 42==65 |6C:5:2? 7@C 2 ?6H EC2D9 42? @? yF?6 `d[ yF?6 aa?5[ yF?6 ahE9] q6:?8 E@=5 6G6CJ E:>6 2 EC2D9 42? :D 4@>:?8] *6D[ >J 3:== :D 2=H2JD A2:5 @? E:>6]”k^Am
kAm!:=8C:> D2:5 D96 D2H @E96C 4@>A=2:?ED 23@FE EC2D9 D6CG:46 @? D@4:2= >65:2 2?5 D2H H96C6 D@>6 H6C6 =@@<:?8 E@ @E96C 4@>A2?:6D 7@C D6CG:46] k^Am
kAm|2?J 4@?E24E65 q\(2JD 2D 2?@E96C EC2D9 AC@G:56C] p44@C5:?8 E@ 4@>>:DD:@?6C w6?CJ w:?6D[ q\(2JD 92D c`d 244@F?ED 7@C EC2D9 D6CG:46D[ ag_ :? t=>@C6 r@F?EJ] ~7 E9@D6[ `f` H6C6 A2DE 5F6]k^Am
kAm“%96J 2C6 =@@<:?8 7@C @E96C >62?D @7 EC2D9 3FE E96J 2C6?’E A2J:?8 E96 3:==[” w:?6D D2:5]k^Am
kAm%96 @E96C :DDF6 :D E96C6 :D 2? 6I4=FD:G:EJ 28C66>6?E 7@C EC2D9 D6CG:46D] x? @C56C E@ >66E DE2E6 2?5 7656C2= =2HD[ E96 4@>>:DD:@? 92D E@ >2<6 EC2D9 D6CG:46 2G2:=23=6 E@ 2==] $>2==6C 4@?EC24E@CD H:== ?@E A:4< FA EC2D9 H96? E96C6 2C6 =:>:E65 4FDE@>6CD @? =@?8 DEC6E496D @7 C@25D] x? t=>@C6 r@F?EJ :E 92D aa[___ 244@F?ED] $@>6 2C6 2E E96 6?5 @7 =@?8 5:CE C@25D] k^Am
kAm“x? @C56C E@ >66E E96 =2HD H6 92G6 E@ 8:G6 E96> 2 7C2?49:D6 4@?EC24E[” w:?6D D2:5] “xE >62?D E96J 2C6 E96 6I4=FD:G6 EC2D9 4@==64E@C]”k^Am
kAmw:?6D D2:5 E96 =2DE E:>6 t=>@C6 r@F?EJ AFE EC2D9 D6CG:46 @FE E@ 3:5[ :E C646:G65 E9C66 C6DA@?D6D] ~?6 H2D 2 ?@ 3:5] ~?6 H2D pCC@H[ ?@H |6C:5:2?] %96 @E96C H2D (2DE6 |2?286>6?E] k^Am
kAm“(2DE6 |2?286>6?E’D 3:5 H2D 9:896C E92? H92E E96 C2E6 :D ?@H[” w:?6D D2:5] k^Am
kAm|6C:5:2? C6AC6D6?E2E:G6D H6C6 2E E96 4@>>:DD:@? >66E:?8] %96J 92G6 >6E H:E9 4@>>:DD:@?6CD 2?5 4FDE@>6CDk^Am
kAm|6C:5:2? 3682? E@ 255C6DD :DDF6D D6G6C2= >@?E9D 28@ 3J :?DE2==:?8 2 v!$ E23=6E DJDE6> :? :ED ECF4<D] %96 C@==@FE 4C62E65 :DDF6D H96C6 ?@E 2== 244@F?ED H6C6 :>AFE65 :?E@ E96 DJDE6>] xE 2=D@ E@=5 5C:G6CD E@ A:4< FA @?6 42? 2?5 C6D:56?ED 925 EH@ 42?D] xE 2=D@ E@=5 5C:G6CD E@ DE@A A:4<:?8 FA 42?D H96C6 E96 D6CG:46 H2D?’E 36:?8 A2:5 7@C]k^Am
kAm%96 C@==@FE 42FD65 2 7=@@5 @7 42==D E@ |6C:5:2?’D 4FDE@>6C D6CG:46 =:?6] |6C:5:2? @77:4:2=D 2E E96 >66E:?8 D2:5 E96 42==D :?4C62D65 a_ E:>6D E96 ?@C>2= C2E6 2?5 @G6CH96=>65 ?@E @?=J E96 42== 46?E6C 3FE E96 D@7EH2C6] k^Am
kAm%96 4@>A2?J 92D D:?46 FA8C2565 D@7EH2C6 2==@H:?8 :E D66 :7 2 42==6C 92D C68:DE6C65 C646?E 4@>A=2:?ED 2?5 H92E 23@FE >@C6 62D:=J] xE 2==@HD E96 4@>A2?J E@ 36 >@C6 AC@24E:G6 H:E9 C6A62E 4@>A=2:?ED]k^Am
kAmx? E96 >@?E9 @7 pF8FDE[ |6C:5:2? D6CG:465 aa[___ 4FDE@>6CD :? t=>@C6 r@F?EJ H:E9 2 E@E2= @7 2AAC@I:>2E6=J gh[___ A:4<FAD] %96 4@>A2?J D2:5 :E C646:G65 2 E@E2= @7 a_g 4@>A=2:?ED 7@C E96 >@?E9] xE 2=D@ A6C7@C>65 23@FE d__ 42CE >@G6D 2?5 b__ 42CE DH2AD] %96 4@>A2?J D2:5 :ED 324<=@8 :D ?@H F?56C 7:G6 52JD]k^Am
kAmr@>>:DD:@?6CD D2:5 E96J 2C6 5:D2AA@:?E65 :? 92G:?8 E@ 562= H:E9 EC2D9 3FE 2AAC64:2E6 |6C:5:2? 7@C 4@>:?8 E@ E96 >66E:?8] r@>>:DD:@?6CD 2=D@ D2:5 E96J H:== 4@?E:?F6 E@ >@?:E@C E96 EC2D9 D:EF2E:@?] k^Am
kAmr@>>:DD:@?6CD 2=D@ ?@E65 9@H A2DD:@?2E6 t=>@C6 r@F?EJ C6D:56?ED 2C6]k^Am
kAm“xEVD EC2D9[” s2G:D D2:5] “x 5@ 2AAC64:2E6 E96 6I4:E6>6?E E92E E92E 86?6C2E6D[ x 5@] x 2=D@ F?56CDE2?5 E92EVD E96 >@DE AC6DD:?8 E9:?8 H6VG6 8@E @? @FC 42=6?52C] (6VC6 8@:?8 E@ 7:I E9:D AC@3=6>]”k^Am
kAmp55:E:@?2==J[ >@C6 E92? a_ t=>@C6 r@F?EJ 7:C6 56A2CE>6?ED H6C6 C6AC6D6?E65 :? E96 4@>>:DD:@? >66E:?8 2D E96 3@5J 2AAC@G65 2 7:C67:89E6C 2AAC64:2E:@? AC@4=2>2E:@?k^Am
kAm%96C6 H:== 2=D@ 36 2 ?6H 962=E942C6 AC@G:56C :? E96 t=>@C6 r@F?EJ y2:= 27E6C E96 4@>>:DD:@? E6C>:?2E65 2 4@?EC24E H:E9 "rwr 7@C 962=E942C6 D6CG:46D 7@C t=>@C6 r@F?EJ y2:= :?>2E6D] s2E2 D9@H65 E96 4@>A2?J C@FE:?6=J =24<65 E96 ?646DD2CJ ?F>36C @7 ?FCD6D[ 9@FCD 2?5 EC2:?:?8 E@ >2:?E2:? E96 4@?EC24E]k^Am
kAm%96 4@>>:DD:@? 25G6CE:D65 2 C6BF6DE 7@C AC@A@D2=D 7@C 962=E942C6 :? E96 ;2:=] xE C646:G65 EH@[ @?6 36:?8 7C@> "rwr 2?5 E96 @E96C 7C@> br $@FE9] %96 4@>>:DD:@? 2AAC@G65 2 @?6\J62C 4@?EC24E H:E9 br $@FE9]k^Am
kAmqFEE6C7=J qC:586 r9:=5C6?’D p5G@424J r6?E6C H2D 8C2?E65 Sd_[___ @7 E96 @A:@:5 D6EE=6>6?E 7F?5D 3J E96 4@>>:DD:@? E@ DFAA@CE 49:=5C6? 2?5 72>:=J >6>36CD DF776C:?8 EC2F>2 2D 2 C6DF=E @7 @A:@:5 255:4E:@? DF3DE2?46 FD6 5:D@C56C] %96 46?E6C E@=5 E96 4@>>:DD:@? :E :D D66:?8 2? :?4C62D65 ?F>36C @7 49:=5C6? H9@ 92G6 366? 23FD65[ ?68=64E65 @C :? 5CF8 6?52?86C>6?E 2D 2 C6DF=E @7 @A:@:5 FD6] x? a_ad bfT @7 E96 49:=5C6? qFEE6C7=J qC:586 96=A65 D2H @A:@:5 FD6 :? E96 9@>6 @C H:E9 2 72>:=J >6>36C] %92E ?F>36C C@D6 E@ cfT :? E96 7:CDE E9C66 BF2CE6CD @7 a_ae]k^Am
kAm%96 4@>>:DD:@? 2AAC@G65 2 =@?8\E6C> 56E6?E:@? DF3D:5J 4@?EC24E H:E9 p=232>2 s6A2CE>6?E @7 *@FE9 $6CG:46D 7@C @?6 J@FE9 56E6?E:@? 365] %96 365 :D 7F?565 E9C@F89 2 8C2?E 2?5 92D 366? 7@C E96 =2DE 76H 564256D] %H@ J@FE9 56E6?E:@? 365D H:E9 |@?E8@>6CJ r@F?EJ H6C6 2=D@ 2AAC@G65] xE 8:G6D E96 t=>@C6 r@F?EJ yFG6?:=6 r@FCE E9C66 56E6?E:@? 365D] %96 4@>>:DD:@? 2=D@ 2AAC@G65 2D ?66565 J@FE9 56E6?E:@? 365D 2E E96 {66 r@F?EJ *@FE9 s6G6=@A>6?E r6?E6C]k^Am
kAmp 8C2?E 28C66>6?E H2D 2=D@ 2AAC@G65 H:E9 s*$ 7@C 2 5:G6CD:@? AC@8C2> E@ 2==@H D@>6 J@FE9 56E6?E:@? AC@8C2>D E@ @44FC :? 9@>6D]k^Am
kAmx? @E96C 24E:@? E96 t=>@C6 r@F?EJ r@>>:DD:@?ik^Am
kAm• pAAC@G65 >:?FE6D @7 E96 $6AE] `c >66E:?8]k^Am
kAm• pAAC@G65 E96 >6>@C2?5F> @7 H2CC2?ED 7@C E96 A6C:@5 @7 $6AE] e E@ $6AE] `g]k^Am
kAm• pAA@:?E65 w2CC:D v2C?6C[ t>:=:6 y@9?D@?[ y@9? $EC:4<=2?5[ w2CG r2CE6C 2?5 pCE u2F=<?6C E@ E96 t=>@C6 r@F?EJ x?5FDEC:2= r@F?EJ s6G6=@A>6?E pFE9@C:EJ q@2C5]k^Am
kAm• pAA@:?E65 {2FC2 !6E6CD E@ E96 t=>@C6 r@F?EJ sw# q@2C5]k^Am
kAm• pAA@:?E65 s2G:5 $EFC5:G2?E E@ E96 #:586 x>AC@G6>6?E s:DEC:4E q@2C5]k^Am
kAm• pAAC@G65 492?86D E@ E96 t=>@C6 r@F?EJ !@=:4J 2?5 !C@465FC6D w2?53@@< 7@C 4@F?EJ 6>A=@J66D] %96 92?53@@< :D @? E96 4@F?EJ’D H63D:E6 7@C 6>A=@J66D E@ 4@?E:?F@FD=J C6G:6H]k^Am
kAm• pFE9@C:K65 6I64FE:?8 2 C6G:D65 28C66>6?E 7@C 9@FD:?8 >F?:4:A2= AC:D@?D 2E E96 t=>@C6 r@F?EJ y2:= E92E 255D =2?8F286 7@C =:23:=:EJ :?DFC2?46 2?5 =62G6D C2E6D E96 D2>6]k^Am
kAm• p446AE65 2 3:5 7@C 2 a_af 92=7\E@? cIc rC6H r23 !:4<FA 7@C E96 t=>@C6 r@F?EJ $96C:77’D ~77:46]k^Am
kAm• pFE9@C:K65 2 E9C66\J62C 28C66>6?E H:E9 ':AC6 7@C 6>2:= AC@E64E:@? 2?5 EC2:?:?8 D6CG:46D]k^Am
kAm• pAAC@G65 2>6?5>6?ED E@ E96 7:D42= J62C a_ae 3F586E]k^Am
kAm• pAAC@G65 2 ;@:?E AC@;64E H:E9 E96 t=>@C6 r@F?EJ q@2C5 @7 t5F42E:@? 7@C D276EJ :>AC@G6>6?ED 2E $@FE9 p?? $EC66E 2?5 t4=64E:4 |:55=6 $49@@=]k^Am