I have tweaked my resume and sent it out. I’m seeking a career change.

Though where I want to go will likely only be a one-year stint. But given the salary, I should be able to use it and the buyout to coast through retirement.

Cliff Williams is the news editor of Tallapoosa Publishers Inc.’s Elmore County newspapers. He can be reached at cliff.williams@thewetumpkaherald.com.

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