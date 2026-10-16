I have tweaked my resume and sent it out. I’m seeking a career change.
Though where I want to go will likely only be a one-year stint. But given the salary, I should be able to use it and the buyout to coast through retirement.
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