Elmore County Food Pantry

Jeff Andrews and Kathy Hall

Former Elmore County Food Pantry board president Jeff Andrews and director Kathy Hall have been ordered to repay $27,461.89 to the nonprofit organization.

Andrews and Hall were arrested in 2025 after cash was noticed missing from the Elmore County Food Pantry Thrift store. Andrews pleaded guilty to first-degree theft in May related to the case. Hall was in front of 19th Judicial Circuit Court Judge Amanda Baxley on Thursday for sentencing after she pleaded guilty last month. Baxley asked Hall what she could pay each month to cover her half of restitution.

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