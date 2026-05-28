Hey guys, I’m back. I feel as though I’ve been absent from my work. Although all I’ve been doing for two weeks is sit in my red chair and watch softball for an absurd amount of time for work. I have not seen my coworkers in what feels like ages. I’ll walk into the office with a nice tan, except for the damage it's done to my already bad farmer’s tan and the sock tan line I now have to even out. 

Sadly, and funny enough, while at the Reeltown football scrimmage, I was met with some comments about my sock tan line. 

Samuel Higgs is the sports editor for The Alexander City Outlook and Dadeville Record. 