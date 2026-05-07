They say a photo is worth 1,000 words.
And if the photo from the Class 2A state meet is any indication of the day Horseshoe Bend’s David Layfield had — it certainly was a good one.
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