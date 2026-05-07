They say a photo is worth 1,000 words.

And if the photo from the Class 2A state meet is any indication of the day Horseshoe Bend’s David Layfield had — it certainly was a good one.

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Submitted / AHSAA Horseshoe Bend's David Layfield commanded control at the Class 2A state meet. He won three individual state titles in the 800-meter, 1600-meter and 3200-meter race.