As National Bicycle and Motorcycle Safety Month kicks off in May, the Alabama Law Enforcement Agency is joining the National Highway Traffic Safety Administration to remind all road users that safety is a shared responsibility, whether you’re driving a car or riding on two wheels.

Bicycles are legally considered vehicles in Alabama, meaning bicyclists must follow the same traffic laws as motorists. At the same time, drivers must treat bicyclists with the same care and respect as any other vehicle on the roadway. Awareness, patience and mutual respect are critical to preventing crashes and saving lives.