A local lawyer found himself behind bars earlier last week after being arrested for a longtime theft scheme at Home Depot in Alexander City.

According to court documents, Daniel McClellan, 40, of Jackson’s Gap, was arrested last Friday for second-degree theft for stealing more than $2,000 of merchandise from the local home improvement store. The alleged thefts occurred from Jan. 20 through April 17.

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