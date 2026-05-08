The Horseshoe Bend softball team has been removed from the playoffs after a self-reported violation of the Contest Limitation Rule, according to an AHSAA press release.

According to the AHSAA Handbook, “A student may participate in the number of contests his/her team is permitted to play in that sport. If a student participates on more than one level of competition in the same sport during the same season, the maximum number of contests that the student may participate in is the number of contests his/her highest-level team is permitted to play. (Ex.: A student playing a combination of junior varsity and varsity basketball games may participate in a maximum of 30 games, the number a varsity high school team can play.)” 