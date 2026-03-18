The recruiting journey goes to chug along for Benjamin Russell quarterback Kingston Preyear. After a flurry of offers came his way, he added his 17th scholarship offer on Thursday, with Missouri joining the bunch.

The rising junior has already heard from programs such as Florida, Auburn, Vanderbilt, Alabama, Ole Miss, Arkansas, and Tennessee, all hailing from the SEC. Along with schools like Arizona, Florida State, Colorado and Houston as some of his other scholarship offers.

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File / TPI Benjamin Russell Kingston Preyear (3) earned his 17th scholarship offer from Missouri. He holds offers from other programs such as Auburn, Alabama and Florida.