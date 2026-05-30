Just a couple of months after Central Alabama Community College announced its return of the volleyball program, the Trojans announced the addition of an entirely new women’s sport this week — the addition of a flag football team.

Arguably one of the fastest-growing sports in the entire country, flag football has become a sport of note throughout the state. The Alabama High School Athletic Association sanctioned the sport back in July 2023, with schools fielding teams and competing for the blue map. All the while, colleges in Alabama have created teams over the past couple of years, such as Alabama State, Huntingdon and Southern Union, to name a few. CACC is the most recent to throw its hat in the ring.