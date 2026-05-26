A handful of residents in Jackson’s Gap are on their third day without running water, according to Gerald Haggerty, a resident of the Peckerwood Road area. According to Haggerty and other residents who wished to remain anonymous, water at their homes has been out since about 8 a.m. Sunday and had not been restored as of 10:30 a.m. Tuesday.

Residents say it’s affecting their ability to live regularly and do simple tasks such as bathe themselves, cook and water their pets. 

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