Voters will be back at the polls on June 16 for a series of runoff elections, most notable for the District 4 seat of the Tallapoosa County Commission.

Rod Siggers, who garnered the most but not a majority of the votes, and Shane West will face off head to head in the runoff election. Siggers earned 588 votes, compared to 374 for West. Danny Robinson and Robert “Lane” McCollum also were part of the primary election Tuesday, but garnered only 213 and 89 votes, respectively.