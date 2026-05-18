Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.
Alexander City Police Department
kAmkDEC@?8m|2J `_k^DEC@?8mk^Am
kAm• $2:?E r92C=6D y@D6A9[ bh[ @7 $J=242F82[ H2D 2CC6DE65 7@C AF3=:4 :?E@I:42E:@?]k^Am
kAmkDEC@?8m|2J hk^DEC@?8mk^Am
kAm• tC?6DE s686 '2F892?[ bb[ @7 v@@5H2E6C[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^Am
kAm• y6??:76C {66 w@=>2?[ aa[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C C6D:DE:?8 2CC6DE 2?5 5:D@C56C=J 4@?5F4E]k^Am
kAm• $2G2??29 y62? w2?4@4<[ ab[ @7 %6>64F=2[ r2=:7@C?:2 H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^Am
kAm• w62E96C #2496==6 %FC?6C }6=D@?[ bc[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2[ A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 AF3=:4 :?E@I:42E:@?]k^Am
kAmkDEC@?8m|2J gk^DEC@?8mk^Am
kAm• #@5C:4FD {2H@? |@@?[ cb[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E2>A6C:?8 H:E9 A9JD:42= 6G:56?46 2?5 C6D:DE:?8 2CC6DE]k^Am
kAmkDEC@?8m|2J fk^DEC@?8mk^Am
kAm• p5C:2? {2>2C rC2JE@?[ ae[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^Am
kAm• r92C:EJ }:4@=6 p==6?[ ag[ @7 z6==JE@?[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^Am
kAmkDEC@?8m|2J ek^DEC@?8mk^Am
kAm• y6C6>:29 s2=6 v2CC6EE[ ce[ @7 z6==JE@?[ H2D 2CC6DE65 7@C :==682= A@DD6DD:@? @7 AC6D4C:AE:@? 5CF8D[ 7:CDE\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2[ A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^Am
kAm• #:492C5 p52> r2D25J[ cd[ @7 {272J6EE6[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 @7 2=4@9@= 2?5 @A6? 4@?E2:?6C @7 2=4@9@= :? 2 G69:4=6]k^Am
kAm• p=36CE sH2J?6 %F4<[ eb[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 4C:>:?2= EC6DA2DD]k^Am
kAmkDEC@?8m|2J dk^DEC@?8mk^Am
kAm• %JC@?6 {2<6:E9 w62C5[ cb[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^Am
kAm• yFDE:? p=@?K2 $962=6J[ bb[ @7 v@@5H2E6C[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ 7:CDE\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^Am
kAm• y6DD:42 {6:89 #FDD6==[ ca[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^Am
kAm• %C2>J2 r92C526 wFE496CD@?[ `g[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^Am
kAmkDEC@?8m|2J ck^DEC@?8mk^Am
kAm• %C2G:D {66 |2??[ c_[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAm• z:>36C=J s2H? s2G:D s6=@?8[ d`[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^Am
kAm• y6DD6 #2J $EC:4<=2?5[ bf[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ A2J]k^Am
kAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m|2J `ck^DEC@?8mk^Am
kAm• s2G:5 |@D=6J[ @7 p=6I2?56C[ H2D 2CC6DE65 2E E96 r@@D2 r@F?EJ y2:= 7@C 7:CDE\568C66 C@336CJ 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAm• pBF2G:2 y2<JC:2 %@55[ @7 r2>A w:==[ H2D 2CC6DE65 :? r2>A w:== 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C[ 72:=FC6 E@ 5:DA=2J :?DFC2?46 72:=FC6 E@ 2AA62C[ :>AC@A6C E28 72:=FC6 E@ 2AA62C 2?5 5C:G:?8 H9:=6 DFDA6?565 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^Am
kAmkDEC@?8m|2J `bk^DEC@?8mk^Am
kAm• qC@@<=J? p52>D[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46] k^Am
kAmkDEC@?8m|2J `_k^DEC@?8mk^Am
kAm• s6CC:4< r@=6>2?[ @7 $J=242F82[ H2D 2CC6DE65 7@C C6D:DE:?8 2CC6DE 2?5 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^Am
kAm• s62? w2C3:D@?[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^Am
kAm• y@9??J #FDD6==[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^Am
kAm• #2?52== %FC?6C[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^Am
kAmkDEC@?8m|2J hk^DEC@?8mk^Am
kAm• t55:6 +2496CJ[ @7 t4=64E:4[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 2?5 46CE2:? A6CD@?D 7@C3:556? E@ A@DD6DD 2 7:C62C>]k^Am